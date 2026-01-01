Materiales reciclados
Croacia 2026 Strike
Camiseta de entrenamiento de fútbol con media cremallera Nike Dri-FIT - Hombre
La camiseta Strike cuenta con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol. Gracias al diseño de media cremallera, te resultará muy fácil quitártela cuando estés calentando para salir al campo. Además, el ajuste entallado y estilizado y el tejido con capilarización del sudor mantienen la frescura y la comodidad mientras perfeccionas tus habilidades.
- Color mostrado: Laser Blue/Sport Red/Blanco
- Modelo: IO8629-436
Croacia 2026 Strike
La camiseta Strike cuenta con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol. Gracias al diseño de media cremallera, te resultará muy fácil quitártela cuando estés calentando para salir al campo. Además, el ajuste entallado y estilizado y el tejido con capilarización del sudor mantienen la frescura y la comodidad mientras perfeccionas tus habilidades.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Color mostrado: Laser Blue/Sport Red/Blanco
- Modelo: IO8629-436
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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