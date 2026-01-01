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Croacia 2026 Strike Camiseta de entrenamiento de fútbol con media cremallera Nike Dri-FIT - Hombre - Laser Blue/Sport Red/Blanco

Materiales reciclados

Croacia 2026 Strike

Camiseta de entrenamiento de fútbol con media cremallera Nike Dri-FIT - Hombre

74,99 €
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La camiseta Strike cuenta con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol. Gracias al diseño de media cremallera, te resultará muy fácil quitártela cuando estés calentando para salir al campo. Además, el ajuste entallado y estilizado y el tejido con capilarización del sudor mantienen la frescura y la comodidad mientras perfeccionas tus habilidades.


  • Color mostrado: Laser Blue/Sport Red/Blanco
  • Modelo: IO8629-436

Croacia 2026 Strike

74,99 €

La camiseta Strike cuenta con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol. Gracias al diseño de media cremallera, te resultará muy fácil quitártela cuando estés calentando para salir al campo. Además, el ajuste entallado y estilizado y el tejido con capilarización del sudor mantienen la frescura y la comodidad mientras perfeccionas tus habilidades.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Color mostrado: Laser Blue/Sport Red/Blanco
  • Modelo: IO8629-436

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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