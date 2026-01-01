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Croacia 2026 Pre-Match Camiseta de fútbol de manga corta para antes del partido Nike Dri-FIT - Niño/a - Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanco

Materiales reciclados

Croacia 2026 Pre-Match

Camiseta de fútbol de manga corta para antes del partido Nike Dri-FIT - Niño/a

64,99 €
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Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste estilizado y ceñido se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.


  • Color mostrado: Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanco
  • Modelo: IO8705-447

Croacia 2026 Pre-Match

64,99 €

Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste estilizado y ceñido se combina con una tecnología que capilariza la humedad para garantizar la transpirabilidad al entrar en calor.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Color mostrado: Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanco
  • Modelo: IO8705-447

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 147 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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