Imagen 1 de 6
Croacia 2026 Fleece Jogger
Jogger Nike Club - Hombre
64,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
El jogger Club Fleece combina un look clásico con la comodidad y la suavidad del tejido Fleece para mejorar tu look de diario.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IO8607-451
Croacia 2026 Fleece Jogger
64,99 €
El jogger Club Fleece combina un look clásico con la comodidad y la suavidad del tejido Fleece para mejorar tu look de diario.
Detalles del producto
- 80-82 % algodón, 18-20 % poliéster.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IO8607-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Croacia 2026 Fleece Jogger.
Croacia 2026 Fleece Jogger
64,99 €