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Croacia 2026 Fleece Jogger Jogger Nike Club - Hombre - Obsidian/Blanco

Croacia 2026 Fleece Jogger

Jogger Nike Club - Hombre

64,99 €
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El jogger Club Fleece combina un look clásico con la comodidad y la suavidad del tejido Fleece para mejorar tu look de diario.


  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IO8607-451

Croacia 2026 Fleece Jogger

64,99 €

El jogger Club Fleece combina un look clásico con la comodidad y la suavidad del tejido Fleece para mejorar tu look de diario.

Detalles del producto

  • 80-82 % algodón, 18-20 % poliéster.
  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IO8607-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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