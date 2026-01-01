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CR7 Academy Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Niño/a - Volt/Negro/Negro

Materiales reciclados

CR7 Academy

Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Niño/a

34,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Esta prenda es ideal para volar hacia la portería como Ronaldo y perfeccionar sus habilidades en el terreno de juego. Hemos combinado este pantalón corto de tejido Knit con nuestra tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.


  • Color mostrado: Volt/Negro/Negro
  • Modelo: HF4346-702

CR7 Academy

34,99 €

Esta prenda es ideal para volar hacia la portería como Ronaldo y perfeccionar sus habilidades en el terreno de juego. Hemos combinado este pantalón corto de tejido Knit con nuestra tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cintura elástica con cordón para personalizar el ajuste.
  • Paneles laterales de malla para proporcionar más transpirabilidad.

Detalles del producto

  • Cuerpo/Malla: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Volt/Negro/Negro
  • Modelo: HF4346-702

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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