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Nike Court Vision Low Zapatillas - Hombre - Summit White/Silver Sage/Negro

Nike Court Vision Low

Zapatillas - Hombre

79,99 €
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¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. El modelo combina piel sintética y piel auténtica con un diseño de cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más icónicas del pasado.


  • Color mostrado: Summit White/Silver Sage/Negro
  • Modelo: IM0459-104

Nike Court Vision Low

79,99 €

¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. El modelo combina piel sintética y piel auténtica con un diseño de cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más icónicas del pasado.

Ventajas

  • Parte superior de piel sintética y tela para mantener la durabilidad y la comodidad.
  • Perforaciones en la puntera y los laterales para una mayor transpirabilidad.
  • Suela de goma con diseño cupsole con pespunte completo para una durabilidad excepcional.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Summit White/Silver Sage/Negro
  • Modelo: IM0459-104

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Nike Court Vision Low Zapatillas - Hombre

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