Nike Court Borough Mid 2 Zapatillas - Bebé e infantil

Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
El look All-Star fuera de la cancha con las Nike Court Borough Mid 2 para que los más pequeños se sientan superestrellas. El diseño clásico de perfil medio incluye piel duradera para ofrecer un look y un tacto premium. Correa con cierre por contacto para quitárselas y ponérselas fácilmente.
Nike Court Borough Mid 2
COMODIDAD ALL-STAR.
El look All-Star fuera de la cancha con las Nike Court Borough Mid 2 para que los más pequeños se sientan superestrellas. El diseño clásico de perfil medio incluye piel duradera para ofrecer un look y un tacto premium. Correa con cierre por contacto para quitárselas y ponérselas fácilmente.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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4.9 estrellas
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
SuperStar2
Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
Nike Court Borough Mid 2
Descubre las zapatillas Nike Court Borough Mid 2 para bebé e infantil
Este diseño clásico de perfil alto está fabricado en piel resistente y fácil de limpiar. Además, cuenta con 2 correas con cierre por contacto que permiten ajustarlo de forma fácil y segura.
El acolchado suave en la zona del tobillo y la lengüeta aumenta la comodidad de tus peques.