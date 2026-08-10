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Buenas valoraciones
Nike Court Borough Mid 2 Zapatillas - Bebé e infantil - Blanco/Blanco/Blanco

Nike Court Borough Mid 2

Zapatillas - Bebé e infantil

49,99 €
Blanco/Blanco/Blanco
Negro/Negro/Blanco
Blanco/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
Blanco/Pink Foam
Negro/Negro/Negro
Blanco/Blanco/Blanco
Blanco/Negro
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal
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Recogida gratuita
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El look All-Star fuera de la cancha con las Nike Court Borough Mid 2 para que los más pequeños se sientan superestrellas. El diseño clásico de perfil medio incluye piel duradera para ofrecer un look y un tacto premium. Correa con cierre por contacto para quitárselas y ponérselas fácilmente.


  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Blanco
  • Modelo: CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

COMODIDAD ALL-STAR.

El look All-Star fuera de la cancha con las Nike Court Borough Mid 2 para que los más pequeños se sientan superestrellas. El diseño clásico de perfil medio incluye piel duradera para ofrecer un look y un tacto premium. Correa con cierre por contacto para quitárselas y ponérselas fácilmente.

Ventajas

  • Piel duradera y fácil de limpiar.
  • Con cordones elásticos de cierre por contacto para ponérselas y quitárselas fácilmente.
  • Relleno alrededor de la lengüeta y el tobillo para más comodidad.
  • Ranuras en la suela para una mayor flexibilidad.

Detalles del producto

  • Diseño cupsole para un look de estilo clásico
  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Blanco
  • Modelo: CD7784-100

Talla y ajuste

    • El producto es ajustado; te recomendamos que pidas una talla más
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (386)

4.9 estrellas

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

Nike Court Borough Mid 2 Zapatillas - Bebé e infantil

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

Completa el look

Item 3 of 9

Descubre las zapatillas Nike Court Borough Mid 2 para bebé e infantil

Durabilidad y comodidad

Este diseño clásico de perfil alto está fabricado en piel resistente y fácil de limpiar. Además, cuenta con 2 correas con cierre por contacto que permiten ajustarlo de forma fácil y segura.

Más amortiguación

El acolchado suave en la zona del tobillo y la lengüeta aumenta la comodidad de tus peques.