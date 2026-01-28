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Nike Control Balón de fútbol - Blanco/Negro/Negro

Nike Control

Balón de fútbol

30 % de descuento

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El nuevo balón de fútbol Control está fabricado con la innovadora tecnología OmniSculpt y tiene ranuras en relieve en la cubierta para ofrecer un vuelo más preciso en cada golpeo. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica.


  • Color mostrado: Blanco/Negro/Negro
  • Modelo: HV4395-100

Nike Control

30 % de descuento

El nuevo balón de fútbol Control está fabricado con la innovadora tecnología OmniSculpt y tiene ranuras en relieve en la cubierta para ofrecer un vuelo más preciso en cada golpeo. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica.

Ventajas

  • Tecnología All Conditions Control (ACC) para ofrecer una textura adherente en condiciones secas y húmedas.
  • Colores en contraste para que el balón sea fácil de seguir.
  • Distribución estratégica de la tinta para añadir agarre y potenciar las propiedades aerodinámicas.

Detalles del producto

  • 37 % poliuretano (PU), 33 % goma, 20 % poliéster, 10 % rayón
  • Limpiar solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Negro/Negro
  • Modelo: HV4395-100

Evaluaciones (2)

3.5 estrellas

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

Nike Control Balón de fútbol

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