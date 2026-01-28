Nike Control Balón de fútbol

El nuevo balón de fútbol Control está fabricado con la innovadora tecnología OmniSculpt y tiene ranuras en relieve en la cubierta para ofrecer un vuelo más preciso en cada golpeo. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica.

Color mostrado: Blanco/Negro/Negro

Modelo: HV4395-100