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Nike Control Balón de fútbol - Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro

Nike Control

Balón de fútbol

139,99 €
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Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Control presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica. Tecnología All Conditions Control (ACC) para mayor adherencia en condiciones secas y húmedas.


  • Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
  • Modelo: IQ0618-100

Nike Control

139,99 €

Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Control presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica. Tecnología All Conditions Control (ACC) para mayor adherencia en condiciones secas y húmedas.

Ventajas

  • Colores en contraste para que el balón sea fácil de seguir.
  • Distribución estratégica de la tinta para añadir agarre y potenciar las propiedades aerodinámicas.

Detalles del producto

  • 37 % poliuretano (PU), 33 % goma, 20 % poliéster, 10 % rayón
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
  • Modelo: IQ0618-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Nike Control Balón de fútbol

Nike Control

139,99 €

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