Nike Control Balón de fútbol

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Control presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica. Tecnología All Conditions Control (ACC) para mayor adherencia en condiciones secas y húmedas.
Nike Control
Fabricado con nuestra innovadora tecnología OMNISculpt, el balón de fútbol Control presenta ranuras troqueladas en la cubierta para ofrecer una trayectoria más precisa en cada tiro. La confección de cuatro paneles con costuras más cortas y escalonadas crea zonas de contacto más amplias y una forma más esférica. Tecnología All Conditions Control (ACC) para mayor adherencia en condiciones secas y húmedas.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control