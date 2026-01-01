 
Imagen 1 de 7
Nike Conjunto de sudadera y leggings con estampado - Niño/a pequeño/a - Pink Rise

Nike Swoosh

Conjunto de sudadera y leggings con estampado - Niño/a pequeño/a

49,99 €
Pink Rise
Negro
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Pon este conjunto de dos piezas a tu peque cuando vaya a jugar, a relajarse o a clase. La sudadera de tejido Fleece tiene los hombros caídos para ofrecer un ajuste relajado. Por otro lado, los leggings acampanados a juego incorporan una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo y se han mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu peque mientras juega.


  • Color mostrado: Pink Rise
  • Modelo: IZ7495-621

Nike Swoosh

49,99 €

Pon este conjunto de dos piezas a tu peque cuando vaya a jugar, a relajarse o a clase. La sudadera de tejido Fleece tiene los hombros caídos para ofrecer un ajuste relajado. Por otro lado, los leggings acampanados a juego incorporan una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo y se han mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu peque mientras juega.

Detalles del producto

  • Tejido: 60 % algodón/40 % poliéster. Leggings: 88 % poliéster/12 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pink Rise
  • Modelo: IZ7495-621

Talla y ajuste

    • Modelo: talla 6 y 119 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Swoosh.

    Nike Conjunto de sudadera y leggings con estampado - Niño/a pequeño/a

    Nike Swoosh

    49,99 €

    Completa el look