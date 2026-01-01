Nike Conjunto de sudadera con capucha y jogger - Niño/a pequeño/a

Nike Swoosh
Conjunto de sudadera con capucha y jogger - Niño/a pequeño/a
Confeccionado con un suave tejido Fleece, este conjunto de dos piezas es una forma sencilla de vestir a tu peque deportista a la hora de jugar. La sudadera con capucha ofrece libertad de movimiento y se puede combinar fácilmente con camisetas de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego tiene una cintura elástica que proporciona un ajuste cómodo, y las perneras entalladas con bajos elásticos ofrecen una sensación de abrigo y sujeción que acompaña cada movimiento.
- Color mostrado: Pink Rise
- Modelo: JA3288-621
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Confeccionado con un suave tejido Fleece, este conjunto de dos piezas es una forma sencilla de vestir a tu peque deportista a la hora de jugar. La sudadera con capucha ofrece libertad de movimiento y se puede combinar fácilmente con camisetas de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego tiene una cintura elástica que proporciona un ajuste cómodo, y las perneras entalladas con bajos elásticos ofrecen una sensación de abrigo y sujeción que acompaña cada movimiento.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pink Rise
- Modelo: JA3288-621
Talla y ajuste
- Modelo: talla 6 y 118 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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