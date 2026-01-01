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Nike Conjunto de gorro y guantes Club - Niño/a pequeño/a - Negro

Nike

Conjunto de gorro y guantes Club - Niño/a pequeño/a

30 % de descuento
Negro
Playful Pink
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Los peques pueden combinar su chaqueta, look o zapatillas Nike con este conjunto de accesorios de dos piezas. El gorro con dobladillo está confeccionado con hilos acrílicos supersuaves similares a la cachemira para ofrecer calidez, y los guantes a juego están confeccionados con hilos elásticos para ofrecer un ajuste cómodo que mantiene las manos calentitas.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: FV2830-010

Nike

30 % de descuento

Los peques pueden combinar su chaqueta, look o zapatillas Nike con este conjunto de accesorios de dos piezas. El gorro con dobladillo está confeccionado con hilos acrílicos supersuaves similares a la cachemira para ofrecer calidez, y los guantes a juego están confeccionados con hilos elásticos para ofrecer un ajuste cómodo que mantiene las manos calentitas.

Detalles del producto

  • Gorro: 100 % acrílico; Guantes: 82 % acrílico/17 % poliéster/1 % elastano
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: FV2830-010

Talla y ajuste

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