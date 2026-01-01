Nike
Conjunto de gorro y guantes Club - Niño/a pequeño/a
Los peques pueden combinar su chaqueta, look o zapatillas Nike con este conjunto de accesorios de dos piezas. El gorro con dobladillo está confeccionado con hilos acrílicos supersuaves similares a la cachemira para ofrecer calidez, y los guantes a juego están confeccionados con hilos elásticos para ofrecer un ajuste cómodo que mantiene las manos calentitas.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: FV2830-010
Nike
Los peques pueden combinar su chaqueta, look o zapatillas Nike con este conjunto de accesorios de dos piezas. El gorro con dobladillo está confeccionado con hilos acrílicos supersuaves similares a la cachemira para ofrecer calidez, y los guantes a juego están confeccionados con hilos elásticos para ofrecer un ajuste cómodo que mantiene las manos calentitas.
Detalles del producto
- Gorro: 100 % acrílico; Guantes: 82 % acrílico/17 % poliéster/1 % elastano
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: FV2830-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike.
Nike