Nike Conjunto de dos piezas Juxta-Girl con lazo y rayas - Bebé (12-24 M)

Nike Swoosh
Conjunto de dos piezas Juxta-Girl con lazo y rayas - Bebé (12-24 M)
El deporte y la dulzura se unen en este conjunto de dos piezas. La sudadera de cuello redondo está confeccionada con un suave tejido Knit y cuenta con un logotipo texturizado. Además, los hombros con caída ofrecen un ajuste holgado. Los leggings a juego están confeccionados con un tejido de punto suave y elástico, mejorado con tecnología Dri-FIT que capilariza la humedad para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu peque mientras juega.
- Color mostrado: Moon Particle
- Modelo: JA3230-267
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El deporte y la dulzura se unen en este conjunto de dos piezas. La sudadera de cuello redondo está confeccionada con un suave tejido Knit y cuenta con un logotipo texturizado. Además, los hombros con caída ofrecen un ajuste holgado. Los leggings a juego están confeccionados con un tejido de punto suave y elástico, mejorado con tecnología Dri-FIT que capilariza la humedad para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu peque mientras juega.
Detalles del producto
- Sudadera: 50 % poliéster/44 % rayón/6 % elastano Leggings: 88 % poliéster/12 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Moon Particle
- Modelo: JA3230-267
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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