Nike
Conjunto de camiseta y pantalón corto Crossover Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Viste a tu pequeño atleta sin complicarte con este bonito conjunto de dos piezas. La camiseta estampada tiene un ajuste amplio que le da un aspecto de corte cuadrado con cuello redondo sin etiquetas que garantiza la comodidad. El pantalón corto a juego se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de los más peques mientras juegan, y cuenta con una cintura elástica de diseño cruzado que ofrece un ajuste cómodo y un look moderno.
- Color mostrado: Ghost
- Modelo: IW1820-055
Nike
Viste a tu pequeño atleta sin complicarte con este bonito conjunto de dos piezas. La camiseta estampada tiene un ajuste amplio que le da un aspecto de corte cuadrado con cuello redondo sin etiquetas que garantiza la comodidad. El pantalón corto a juego se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de los más peques mientras juegan, y cuenta con una cintura elástica de diseño cruzado que ofrece un ajuste cómodo y un look moderno.
Detalles del producto
- Camiseta: 60 % algodón/40 % poliéster. Pantalón corto: 100 % poliéster. Mallas cortas interiores: 88 % poliéster/12 % elastano
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Ghost
- Modelo: IW1820-055
Talla y ajuste
- Modelo: talla 6 y 109 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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