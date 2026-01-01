Nike Commute Bolso bandolera (8 l)

Materiales reciclados
Nike Commute
Bolso (8 l)
Moda y funcionalidad unidas para quienes se desplazan por la ciudad cada día. El compartimento principal de esta moderna bandolera cuenta con una funda para tablet con forro de felpa para que lleves tus dispositivos pequeños organizados y protegidos. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
- Color mostrado: Negro/Negro/Reflect Silver
- Modelo: IQ1285-010
Nike Commute
Moda y funcionalidad unidas para quienes se desplazan por la ciudad cada día. El compartimento principal de esta moderna bandolera cuenta con una funda para tablet con forro de felpa para que lleves tus dispositivos pequeños organizados y protegidos. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
Ventajas
- Correa para el hombro extraíble para llevar la bolsa de un lado u otro.
- Panel posterior y correa para el hombro acolchados para mayor comodidad.
- Asas exteriores para colgarla y llevarla fácilmente.
- Minibolsa extraíble para organizar los objetos más pequeños.
Detalles del producto
- 23 x 38 x 7,6 cm (alto x ancho x profundidad)
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster. Monedero: 59 % nylon/41 % poliéster Forro: 100 % poliéster.
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Negro/Negro/Reflect Silver
- Modelo: IQ1285-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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