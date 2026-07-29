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Nike Commute Bolsa tipo bandolera Nike Tech (1 l) - Light Bone/Light Bone/Negro

Materiales reciclados

Nike Commute

Bolsa tipo bandolera Nike Tech (1 l)

29,99 €
Light Bone/Light Bone/Negro
Negro/Negro/Reflect Silver
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

La bolsa definitiva para ir al trabajo, con la estética típica de Nike Tech. Pequeña pero eficiente: esta bolsa tiene el tamaño perfecto para guardar todos tus pequeños artículos básicos para el día a día. Cuenta con compartimentos con cremallera en la parte delantera y posterior. Un bolsillo interno en la parte posterior te ayuda a mantener tus objetos de valor organizados y accesibles con facilidad. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.


  • Color mostrado: Light Bone/Light Bone/Negro
  • Modelo: IU1421-072

Nike Commute

29,99 €

La bolsa definitiva para ir al trabajo, con la estética típica de Nike Tech. Pequeña pero eficiente: esta bolsa tiene el tamaño perfecto para guardar todos tus pequeños artículos básicos para el día a día. Cuenta con compartimentos con cremallera en la parte delantera y posterior. Un bolsillo interno en la parte posterior te ayuda a mantener tus objetos de valor organizados y accesibles con facilidad. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.

Ventajas

  • Correa para el hombro regulable para llevarla en ambos lados.
  • El panel posterior acolchado permite llevarla con comodidad.

Detalles del producto

  • 13 x 20 x 5 cm (ancho x alto x profundidad)
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster.
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Light Bone/Light Bone/Negro
  • Modelo: IU1421-072

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Nike Commute Bolsa tipo bandolera Nike Tech (1 l)

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