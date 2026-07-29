Nike Commute Bolsa tipo bandolera Nike Tech (1 l)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Materiales reciclados
La bolsa definitiva para ir al trabajo, con la estética típica de Nike Tech. Pequeña pero eficiente: esta bolsa tiene el tamaño perfecto para guardar todos tus pequeños artículos básicos para el día a día. Cuenta con compartimentos con cremallera en la parte delantera y posterior. Un bolsillo interno en la parte posterior te ayuda a mantener tus objetos de valor organizados y accesibles con facilidad. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
Nike Commute
La bolsa definitiva para ir al trabajo, con la estética típica de Nike Tech. Pequeña pero eficiente: esta bolsa tiene el tamaño perfecto para guardar todos tus pequeños artículos básicos para el día a día. Cuenta con compartimentos con cremallera en la parte delantera y posterior. Un bolsillo interno en la parte posterior te ayuda a mantener tus objetos de valor organizados y accesibles con facilidad. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
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Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
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