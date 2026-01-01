Colección Nike x LEGO® Pantalón - Niño/a

Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Este cómodo pantalón de tejido Woven, una prenda versátil que se puede combinar fácilmente, incluye llamativos detalles de LEGO®. Su tejido ligero y repelente al agua mantiene a raya el viento y la lluvia para llenar cada día de aventuras, haga el tiempo que haga.

Colección Nike Football x LEGO

Juega a lo grande con Nike y The LEGO Group. Los detalles cromados realzan el look.

Almacenamiento rápido

Bolsillos laterales para tener a mano los básicos.