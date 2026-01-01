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Colección Nike x LEGO® Pantalón - Niño/a - Negro/Negro/Negro

Materiales reciclados

Nike x LEGO® Collection

Pantalón - Niño/a

79,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este cómodo pantalón de tejido Woven, una prenda versátil que se puede combinar fácilmente, incluye llamativos detalles de LEGO®. Su tejido ligero y repelente al agua mantiene a raya el viento y la lluvia para llenar cada día de aventuras, haga el tiempo que haga.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IO3112-010

Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Este cómodo pantalón de tejido Woven, una prenda versátil que se puede combinar fácilmente, incluye llamativos detalles de LEGO®. Su tejido ligero y repelente al agua mantiene a raya el viento y la lluvia para llenar cada día de aventuras, haga el tiempo que haga.

Colección Nike Football x LEGO

Juega a lo grande con Nike y The LEGO Group. Los detalles cromados realzan el look.

Almacenamiento rápido

Bolsillos laterales para tener a mano los básicos.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro de la parte superior: 100 % poliéster. Forro de la parte inferior: 100% nylon.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IO3112-010

Talla y ajuste

    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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    Completa el look

    Item 3 of 36

    Colección Nike Football × LEGO®

    Ladrillos LEGO con estampados en una colección para dar rienda suelta al instinto animal.

    Juego en modo animal

    Modelos clásicos reinventados. Ladrillo a ladrillo.

    LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.