Colección Nike x LEGO® Pantalón - Niño/a

Materiales reciclados
Nike x LEGO® Collection
Pantalón - Niño/a
Este cómodo pantalón de tejido Woven, una prenda versátil que se puede combinar fácilmente, incluye llamativos detalles de LEGO®. Su tejido ligero y repelente al agua mantiene a raya el viento y la lluvia para llenar cada día de aventuras, haga el tiempo que haga.
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro
- Modelo: IO3112-010
Nike x LEGO® Collection
Este cómodo pantalón de tejido Woven, una prenda versátil que se puede combinar fácilmente, incluye llamativos detalles de LEGO®. Su tejido ligero y repelente al agua mantiene a raya el viento y la lluvia para llenar cada día de aventuras, haga el tiempo que haga.
Colección Nike Football x LEGO
Juega a lo grande con Nike y The LEGO Group. Los detalles cromados realzan el look.
Almacenamiento rápido
Bolsillos laterales para tener a mano los básicos.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro de la parte superior: 100 % poliéster. Forro de la parte inferior: 100% nylon.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro
- Modelo: IO3112-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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Nike x LEGO® Collection
Colección Nike Football × LEGO®
Ladrillos LEGO con estampados en una colección para dar rienda suelta al instinto animal.
Juego en modo animal
Modelos clásicos reinventados. Ladrillo a ladrillo.
LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.