Colección Nike x LEGO® Pantalón corto - Niño/a

Materiales reciclados
Nike x LEGO® Collection
Pantalón corto - Niño/a
Este pantalón corto de fútbol con capilarización del sudor permite afrontar cada día y cada partido con creatividad. El logotipo Swoosh de piezas en cromado de la parte delantera demuestra que juegas a tu manera.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IQ7149-010
Nike x LEGO® Collection
Este pantalón corto de fútbol con capilarización del sudor permite afrontar cada día y cada partido con creatividad. El logotipo Swoosh de piezas en cromado de la parte delantera demuestra que juegas a tu manera.
Ventajas
- Material suave con capilarización del sudor que ofrece ligereza y comodidad para jugar todos los días.
- Cintura elástica con cordón para conseguir el ajuste perfecto.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IQ7149-010
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla M y mide 142 cm
- La modelo usa la talla M y mide 132 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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