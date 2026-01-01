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Colección Nike x LEGO® Pantalón corto - Niño/a - Negro

Materiales reciclados

Nike x LEGO® Collection

Pantalón corto - Niño/a

34,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este pantalón corto de fútbol con capilarización del sudor permite afrontar cada día y cada partido con creatividad. El logotipo Swoosh de piezas en cromado de la parte delantera demuestra que juegas a tu manera.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IQ7149-010

Nike x LEGO® Collection

34,99 €

Este pantalón corto de fútbol con capilarización del sudor permite afrontar cada día y cada partido con creatividad. El logotipo Swoosh de piezas en cromado de la parte delantera demuestra que juegas a tu manera.

Ventajas

  • Material suave con capilarización del sudor que ofrece ligereza y comodidad para jugar todos los días.
  • Cintura elástica con cordón para conseguir el ajuste perfecto.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IQ7149-010

Talla y ajuste

    • El modelo usa la talla M y mide 142 cm
    • La modelo usa la talla M y mide 132 cm
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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