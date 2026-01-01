Imagen 1 de 1
Nike Club
Toalla de piscina
44,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Nadie quiere secarse con una toalla que parezca papel de lija. Esta toalla de algodón, diseñada para ser suave y absorbente, es perfecta para envolverse después de un chapuzón en la piscina.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: HF9405-010
Nike Club
44,99 €
Nadie quiere secarse con una toalla que parezca papel de lija. Esta toalla de algodón, diseñada para ser suave y absorbente, es perfecta para envolverse después de un chapuzón en la piscina.
Detalles del producto
- 71 cm x 173 cm
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: HF9405-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Club.
Nike Club
44,99 €