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Nike Club Toalla de piscina - Negro/Blanco

Nike Club

Toalla de piscina

44,99 €
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Nadie quiere secarse con una toalla que parezca papel de lija. Esta toalla de algodón, diseñada para ser suave y absorbente, es perfecta para envolverse después de un chapuzón en la piscina.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: HF9405-010

Nike Club

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Nadie quiere secarse con una toalla que parezca papel de lija. Esta toalla de algodón, diseñada para ser suave y absorbente, es perfecta para envolverse después de un chapuzón en la piscina.

Detalles del producto

  • 71 cm x 173 cm
  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: HF9405-010

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