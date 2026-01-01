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Nike Club Rules Sudadera con cuello redondo de tejido French terry - Hombre - Sail/Negro

Nike Club Rules

Sudadera con cuello redondo de tejido French terry - Hombre

99,99 €
Sail/Negro
Fir/Sail
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Nuestra única regla es que no hay reglas que valgan. Hemos cogido el estilo clásico de los clubes de campo y lo hemos reinterpretado con esta sudadera de cuello redondo de tejido French terry. Los suaves rizos en el exterior combinados con detalles acanalados ofrecen un look desgastado. ¿Y el ajuste? Olvídate de los cortes a medida: esta prenda es holgada y cómoda.


  • Color mostrado: Sail/Negro
  • Modelo: IR0981-133

Nike Club Rules

99,99 €

Nuestra única regla es que no hay reglas que valgan. Hemos cogido el estilo clásico de los clubes de campo y lo hemos reinterpretado con esta sudadera de cuello redondo de tejido French terry. Los suaves rizos en el exterior combinados con detalles acanalados ofrecen un look desgastado. ¿Y el ajuste? Olvídate de los cortes a medida: esta prenda es holgada y cómoda.

Ventajas

  • Las letras cosidas en la parte posterior marcan la diferencia.
  • Diseñado con un tacto del revés, el tejido French terry es liso por dentro y tiene rizos suaves por fuera.
  • El dobladillo regulable permite personalizar el ajuste.
  • añadir panel

Detalles del producto

  • Parche de NikeCourt
  • Bolsillo tipo canguro
  • Bajos elásticos
  • Cuerpo: 88% algodón/12% poliéster. Elástico: 98 % algodón/2 % spandex. Forro de la capucha: 88 % algodón/12 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sail/Negro
  • Modelo: IR0981-133

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 183 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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