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Nike Club Rules Camiseta - Summit White

Nike Club Rules

Camiseta

44,99 €
Summit White
Hydrogen Blue
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El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.


  • Color mostrado: Summit White
  • Modelo: IU4465-121

Nike Club Rules

44,99 €

El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.

Detalles del producto

  • Cuello elástico
  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Summit White
  • Modelo: IU4465-121

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • El modelo es Braylan Shelby, jugador universitario de fútbol americano.
    • Shelby mide 195 cm y lleva la talla 2XL.
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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    Nike Club Rules Camiseta

    Nike Club Rules

    44,99 €

    Más información

      • El modelo es Braylan Shelby, jugador universitario de fútbol americano.
      • Shelby mide 195 cm y lleva la talla 2XL.

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