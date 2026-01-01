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Nike Club Rules
Camiseta
44,99 €
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Recogida gratuita
El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.
- Color mostrado: Summit White
- Modelo: IU4465-121
Nike Club Rules
44,99 €
El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.
Detalles del producto
- Cuello elástico
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Summit White
- Modelo: IU4465-121
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- El modelo es Braylan Shelby, jugador universitario de fútbol americano.
- Shelby mide 195 cm y lleva la talla 2XL.
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
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Nike Club Rules
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Más información
- El modelo es Braylan Shelby, jugador universitario de fútbol americano.
- Shelby mide 195 cm y lleva la talla 2XL.