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Nike Club Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre - Pink Foam/Blanco

Nike Club

Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre

39,99 €
Pink Foam/Blanco
Negro/Blanco
Fir/Blanco
Obsidian/Blanco
Parachute Beige/Blanco
Court Blue/Blanco
Photon Dust/Blanco
Safety Orange/Blanco
Magenta claro/Midnight Navy
Hydrogen Blue/Blanco
Old Royal/Blanco
Football Blue/Blanco
Selecciona tu tallaGuía de tallas
  • El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este pantalón corto de estilo deportivo y versátil confeccionado con tejido Woven ofrece una comodidad informal para el día a día. El ajuste queda por encima de la rodilla y tiene un diseño holgado en la parte posterior y los muslos para evitar un ajuste muy ceñido, sobre todo en climas más cálidos. El forro de malla ayuda a mantener la frescura y la comodidad en la ciudad. Combínalo con tu camiseta y tus zapatillas Nike favoritas para conseguir un look que te haga sentir genial.


  • Color mostrado: Pink Foam/Blanco
  • Modelo: FN3307-663

Nike Club

39,99 €

Este pantalón corto de estilo deportivo y versátil confeccionado con tejido Woven ofrece una comodidad informal para el día a día. El ajuste queda por encima de la rodilla y tiene un diseño holgado en la parte posterior y los muslos para evitar un ajuste muy ceñido, sobre todo en climas más cálidos. El forro de malla ayuda a mantener la frescura y la comodidad en la ciudad. Combínalo con tu camiseta y tus zapatillas Nike favoritas para conseguir un look que te haga sentir genial.

Ventajas

  • Tejido Woven ligero, suave e impecable.
  • Forro de malla fresca para proporcionar frescura y transpirabilidad.
  • Diseñado para quedar por encima de las rodillas, este pantalón corto de ajuste holgado ofrece un poco de espacio en la parte posterior y los muslos.
  • Cintura elástica suave con cordón exterior para un ajuste cómodo y seguro.

Detalles del producto

  • Tiro de la entrepierna de 15 cm
  • Bolsillos para las manos
  • Bolsillo trasero con cierre por contacto
  • Logotipo Nike Futura bordado en el muslo izquierdo
  • Aberturas laterales
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pink Foam/Blanco
  • Modelo: FN3307-663

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 191 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (480)

4.8 estrellas

  • 24/7 beste Shorts ever

    antonmichael497174983

    24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.

  • All around shorts

    Terry

    [This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Very comfortable and look great

    Josue93

    [This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Nike Club Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre

Nike Club

39,99 €

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