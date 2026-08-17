Nike Club Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre

24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
Este pantalón corto de estilo deportivo y versátil confeccionado con tejido Woven ofrece una comodidad informal para el día a día. El ajuste queda por encima de la rodilla y tiene un diseño holgado en la parte posterior y los muslos para evitar un ajuste muy ceñido, sobre todo en climas más cálidos. El forro de malla ayuda a mantener la frescura y la comodidad en la ciudad. Combínalo con tu camiseta y tus zapatillas Nike favoritas para conseguir un look que te haga sentir genial.
Nike Club
Este pantalón corto de estilo deportivo y versátil confeccionado con tejido Woven ofrece una comodidad informal para el día a día. El ajuste queda por encima de la rodilla y tiene un diseño holgado en la parte posterior y los muslos para evitar un ajuste muy ceñido, sobre todo en climas más cálidos. El forro de malla ayuda a mantener la frescura y la comodidad en la ciudad. Combínalo con tu camiseta y tus zapatillas Nike favoritas para conseguir un look que te haga sentir genial.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.8 estrellas
24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
All around shorts
Terry
[This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Very comfortable and look great
Josue93
[This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Nike Club
Diseños para lucirlos como quieras.