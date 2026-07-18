Nike Club Pantalón corto cargo de tejido Fleece - Hombre

Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Este pantalón corto clásico tiene un estilo impecable e informal. Lisa por fuera y supersuave por dentro, esta prenda de tejido Fleece cepillado ofrece una comodidad de confianza.
Nike Club
Este pantalón corto clásico tiene un estilo impecable e informal. Lisa por fuera y supersuave por dentro, esta prenda de tejido Fleece cepillado ofrece una comodidad de confianza.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.4 estrellas
Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Great pair of cargo shorts
Nike 270
[This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Vacation gear
Th117
[This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Nike Club