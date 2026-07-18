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Buenas valoraciones
Nike Club Pantalón corto cargo de tejido Fleece - Hombre - Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco

Nike Club

Pantalón corto cargo de tejido Fleece - Hombre

54,99 €
Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
Negro/Negro/Blanco
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este pantalón corto clásico tiene un estilo impecable e informal. Lisa por fuera y supersuave por dentro, esta prenda de tejido Fleece cepillado ofrece una comodidad de confianza.


  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: FN3525-063

Nike Club

54,99 €

Este pantalón corto clásico tiene un estilo impecable e informal. Lisa por fuera y supersuave por dentro, esta prenda de tejido Fleece cepillado ofrece una comodidad de confianza.

Ventajas

  • El tejido Fleece cepillado de densidad media tiene un tacto supersuave en el interior y liso en el exterior para mantener la comodidad y la forma estructurada.
  • Ajuste estándar con espacio en la parte posterior y los muslos.
  • Bolsillo posterior y bolsillos laterales en los que caben la mayoría de móviles.

Detalles del producto

  • Logotipo Nike Futura bordado
  • Longitud por la rodilla
  • Cintura elástica con cordón trenzado redondo
  • Cuerpo: 80-81 % algodón/19-20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano)/bolsillo de la parte posterior: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: FN3525-063

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 180 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 2XL y 188 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (31)

4.4 estrellas

  • Snap buttons come off!

    teodori101942683

    Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.

  • Great pair of cargo shorts

    Nike 270

    [This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Vacation gear

    Th117

    [This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Nike Club Pantalón corto cargo de tejido Fleece - Hombre

Nike Club

54,99 €

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