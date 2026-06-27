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Buenas valoraciones
Nike Club Jogger de tejido French terry - Hombre - Negro/Negro/Blanco

Nike Club

Jogger de tejido French terry - Hombre

54,99 €
Negro/Negro/Blanco
Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
Obsidian/Obsidian/Blanco
Pink Foam/Pink Foam/Blanco
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Este jogger clásico cuenta con un ajuste holgado en la parte posterior y los muslos, y se ciñe ligeramente en los tobillos elásticos. El tejido French terry de densidad media ofrece un tacto suave y cómodo, como el de un pantalón de chándal clásico.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Este jogger clásico cuenta con un ajuste holgado en la parte posterior y los muslos, y se ciñe ligeramente en los tobillos elásticos. El tejido French terry de densidad media ofrece un tacto suave y cómodo, como el de un pantalón de chándal clásico.

Ventajas

  • Tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) para ofrecer estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.
  • Cintura elástica y cordón redondo en el exterior para un ajuste cómodo y personalizable en la cintura.
  • Cierre a presión oculto en los bolsillos traseros para mantener a salvo tus objetos pequeños.

Detalles del producto

  • Logotipo Nike Futura bordado
  • Bolsillos para las manos
  • Cuerpo: 78-84 % algodón/16-22 % poliéster. Bolsillo lateral/bolsillo trasero: 100 % algodón.
  • Los porcentajes del material pueden variar. Comprueba en la etiqueta su composición real.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: FN3801-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 175 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (20)

4.5 estrellas

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Nike Club Jogger de tejido French terry - Hombre

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