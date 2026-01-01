Nike Club
Gorra vaquera sin estructura - Niño/a
Esta clásica gorra de béisbol con el estilo Nike Swoosh cuenta con un cierre ajustable en la parte posterior para ofrecer un ajuste personalizable y cómodo. La visera curva y la banda interior para el sudor mantienen la frescura y la transpirabilidad de los más pequeños mientras se divierten bajo el sol.
- Color mostrado: College Navy/Blanco
- Modelo: IO8231-419
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Esta clásica gorra de béisbol con el estilo Nike Swoosh cuenta con un cierre ajustable en la parte posterior para ofrecer un ajuste personalizable y cómodo. La visera curva y la banda interior para el sudor mantienen la frescura y la transpirabilidad de los más pequeños mientras se divierten bajo el sol.
Ventajas
- Diseño de calado medio
- Visera curvada
Detalles del producto
- 100 % algodón
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: College Navy/Blanco
- Modelo: IO8231-419
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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