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Nike Club Gorra vaquera sin estructura - Niño/a - College Navy/Blanco

Nike Club

Gorra vaquera sin estructura - Niño/a

27,99 €
Recogida gratuita
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Esta clásica gorra de béisbol con el estilo Nike Swoosh cuenta con un cierre ajustable en la parte posterior para ofrecer un ajuste personalizable y cómodo. La visera curva y la banda interior para el sudor mantienen la frescura y la transpirabilidad de los más pequeños mientras se divierten bajo el sol.


  • Color mostrado: College Navy/Blanco
  • Modelo: IO8231-419

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27,99 €

Esta clásica gorra de béisbol con el estilo Nike Swoosh cuenta con un cierre ajustable en la parte posterior para ofrecer un ajuste personalizable y cómodo. La visera curva y la banda interior para el sudor mantienen la frescura y la transpirabilidad de los más pequeños mientras se divierten bajo el sol.

Ventajas

  • Diseño de calado medio
  • Visera curvada

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: College Navy/Blanco
  • Modelo: IO8231-419

Envíos y devoluciones

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