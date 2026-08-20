Nike Club
Gorra Futura Wash sin estructura
Esta gorra Nike Club clásica de calado medio ofrece muchas opciones de estilo. Además, está confeccionada con un suave tejido de sarga de algodón con un lavado suave para proporcionar comodidad y un estilo sencillo desde el primer día. La visera precurvada la hace ideal para looks informales, mientras que la correa posterior regulable te permite encontrar el ajuste perfecto.
- Color mostrado: Blanco/Negro
- Modelo: FB5368-100
Nike Club
Esta gorra Nike Club clásica de calado medio ofrece muchas opciones de estilo. Además, está confeccionada con un suave tejido de sarga de algodón con un lavado suave para proporcionar comodidad y un estilo sencillo desde el primer día. La visera precurvada la hace ideal para looks informales, mientras que la correa posterior regulable te permite encontrar el ajuste perfecto.
Ventajas
- Gorra Nike Club de calado medio y estilo clásico y versátil para cualquier ocasión.
- Tejido de sarga de algodón suave al contacto con la piel para una mayor comodidad durante todo el día.
- Diseño de calado medio que queda justo por encima de la cabeza para ofrecer un estilo versátil, informal y fácil de combinar.
- Cierre posterior regulable con deslizador metálico. Correa posterior sobrante que se puede guardar fácilmente en la banda para la frente.
Detalles del producto
- Ojales bordados
- Logotipo Nike Futura bordado en la parte central de la corona
- 100 % algodón
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Blanco/Negro
- Modelo: FB5368-100
Envíos y devoluciones
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