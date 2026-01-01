Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de tejido Knit sin estructura
El escudo bordado y la visera de tejido Knit tipo gofre añaden un toque premium a esta clásica gorra Club de calado medio. Está confeccionada con un tejido de lona de algodón duradero y tiene una visera curvada para ofrecer un look clásico.
- Color mostrado: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Modelo: IQ1326-323
Nike Club
El escudo bordado y la visera de tejido Knit tipo gofre añaden un toque premium a esta clásica gorra Club de calado medio. Está confeccionada con un tejido de lona de algodón duradero y tiene una visera curvada para ofrecer un look clásico.
Detalles del producto
- Cierre deslizante metálico regulable
- Cuerpo: 100 % algodón. Paneles: 100 % poliéster. Forro de la parte frontal: 100 % poliéster
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Modelo: IQ1326-323
Envíos y devoluciones
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