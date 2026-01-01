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Nike Club Gorra de tejido Knit sin estructura - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Materiales reciclados

Nike Club

Gorra de tejido Knit sin estructura

34,99 €
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Negro/Ale Brown/Sanddrift
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El escudo bordado y la visera de tejido Knit tipo gofre añaden un toque premium a esta clásica gorra Club de calado medio. Está confeccionada con un tejido de lona de algodón duradero y tiene una visera curvada para ofrecer un look clásico.


  • Color mostrado: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Modelo: IQ1326-323

Nike Club

34,99 €

El escudo bordado y la visera de tejido Knit tipo gofre añaden un toque premium a esta clásica gorra Club de calado medio. Está confeccionada con un tejido de lona de algodón duradero y tiene una visera curvada para ofrecer un look clásico.

Detalles del producto

  • Cierre deslizante metálico regulable
  • Cuerpo: 100 % algodón. Paneles: 100 % poliéster. Forro de la parte frontal: 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Modelo: IQ1326-323

Envíos y devoluciones

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