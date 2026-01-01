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Materiales reciclados
Nike Club
Gorra de pintor sin estructura denim
34,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
La técnica de pintura con aerógrafo aporta un look desgastado y usado a esta gorra Club denim. que tiene una visera curvada y un calado medio para ofrecer un look clásico. A
- Color mostrado: College Navy/Pink Foam
- Modelo: IQ1314-419
Nike Club
34,99 €
La técnica de pintura con aerógrafo aporta un look desgastado y usado a esta gorra Club denim. que tiene una visera curvada y un calado medio para ofrecer un look clásico. A
Detalles del producto
- Parche bordado
- Correa regulable en la parte posterior
- Cierre deslizante metálico
- Cuerpo: 100 % algodón. Forro del panel frontal: 100 % poliéster
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: College Navy/Pink Foam
- Modelo: IQ1314-419
Envíos y devoluciones
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