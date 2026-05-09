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Nike Club Gorra de competición estructurada - University Red/Negro

Nike Club

Gorra de competición estructurada

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Nike, la diosa de la victoria, se convierte en protagonista con esta gorra inspirada en el mundo de la competición. Tiene un ajuste estructurado de calado medio y una visera curvada para ofrecer un look clásico.


  • Color mostrado: University Red/Negro
  • Modelo: IH9259-696

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Nike, la diosa de la victoria, se convierte en protagonista con esta gorra inspirada en el mundo de la competición. Tiene un ajuste estructurado de calado medio y una visera curvada para ofrecer un look clásico.

Detalles del producto

  • Correa regulable en la parte posterior
  • Cierre deslizante metálico
  • Cuerpo: 100 % algodón. Parte trasera del panel delantero: 100 % poliéster.
  • No lavar
  • De importación
  • Color mostrado: University Red/Negro
  • Modelo: IH9259-696

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

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