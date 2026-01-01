Nike Club Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa de tejido French terry - Niño/a
Muévete a tu ritmo y rígete por tus propias reglas, ¡no por las del clima! Es la opción perfecta para cuando necesitas algo menos cálido que nuestro tejido Fleece cepillado. Tejido French terry suave para ofrecer la comodidad y la ligereza propias de una sudadera de chándal clásica. Súbete la cremallera y sal a darlo todo.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: FD3017-010
Nike Club Fleece
Muévete a tu ritmo y rígete por tus propias reglas, ¡no por las del clima! Es la opción perfecta para cuando necesitas algo menos cálido que nuestro tejido Fleece cepillado. Tejido French terry suave para ofrecer la comodidad y la ligereza propias de una sudadera de chándal clásica. Súbete la cremallera y sal a darlo todo.
Ventajas
- Hemos renovado nuestro rango de tallas para centrarnos en el ajuste en lugar de en el género y así permitir que los más pequeños jueguen a su manera.
- Bolsillos delanteros para guardar todos los aperitivos y los tesoros.
- Puños y dobladillo elásticos para mantener la prenda en su sitio durante el movimiento.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
- Logotipo Futura bordado
- Puños y dobladillo elásticos
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: FD3017-010
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla S y mide 132 cm
- El modelo usa la talla M y mide 137 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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