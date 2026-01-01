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Nike Club Conjunto de organización (cuatro unidades) - Negro/Negro/Blanco

Nike Club

Conjunto de organización (cuatro unidades)

54,99 €
TALLA ÚNICA
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Evita el desorden y tenlo todo organizado. Este conjunto incluye tres cubos de almacenamiento y una bolsa para zapatillas grande para guardarlas por separado del resto de tu equipación.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IW7999-091

Nike Club

54,99 €

Evita el desorden y tenlo todo organizado. Este conjunto incluye tres cubos de almacenamiento y una bolsa para zapatillas grande para guardarlas por separado del resto de tu equipación.

Ventajas

  • Múltiples opciones de almacenamiento con las que resulta fácil guardar cada cosa en su sitio.
  • Material antidesgarro duradero para el uso diario.

Detalles del producto

  • 2 kg/4 lb
  • Bolsa pequeña: 30,5 x 15,2 x 8,9 cm (ancho x alto x profundidad); bolsa mediana: 30,5 x 22,9 x 8,9 cm (ancho x alto x profundidad); bolsa grande: 35,6 x 30,5 x 8,9 cm (ancho x alto x profundidad)
  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IW7999-091

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Club Conjunto de organización (cuatro unidades)

    Nike Club

    54,99 €

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