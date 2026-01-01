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Nike Club
Conjunto de organización (cuatro unidades)
54,99 €
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Evita el desorden y tenlo todo organizado. Este conjunto incluye tres cubos de almacenamiento y una bolsa para zapatillas grande para guardarlas por separado del resto de tu equipación.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IW7999-091
Nike Club
54,99 €
Evita el desorden y tenlo todo organizado. Este conjunto incluye tres cubos de almacenamiento y una bolsa para zapatillas grande para guardarlas por separado del resto de tu equipación.
Ventajas
- Múltiples opciones de almacenamiento con las que resulta fácil guardar cada cosa en su sitio.
- Material antidesgarro duradero para el uso diario.
Detalles del producto
- 2 kg/4 lb
- Bolsa pequeña: 30,5 x 15,2 x 8,9 cm (ancho x alto x profundidad); bolsa mediana: 30,5 x 22,9 x 8,9 cm (ancho x alto x profundidad); bolsa grande: 35,6 x 30,5 x 8,9 cm (ancho x alto x profundidad)
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IW7999-091
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Club
54,99 €