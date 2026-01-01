Club Atlético de Madrid Jogger de fútbol de tejido French terry Nike - Hombre

Atlético de Madrid Club
Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre
Este jogger del Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. El tejido French terry con un ajuste entallado clásico te ofrece la misma sensación que tu pantalón de chándal favorito, y los detalles en los muslos te permiten mostrar tu devoción por tu equipo.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: II3413-451
Atlético de Madrid Club
Este jogger del Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. El tejido French terry con un ajuste entallado clásico te ofrece la misma sensación que tu pantalón de chándal favorito, y los detalles en los muslos te permiten mostrar tu devoción por tu equipo.
Detalles del producto
- Cintura elástica con cordón
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano)/bolsillo de la parte posterior: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: II3413-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 189 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Atlético de Madrid Club.
Atlético de Madrid Club