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Club Atlético de Madrid Jogger de fútbol de tejido French terry Nike - Hombre - Obsidian/Blanco

Atlético de Madrid Club

Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre

59,99 €
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Este jogger del Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. El tejido French terry con un ajuste entallado clásico te ofrece la misma sensación que tu pantalón de chándal favorito, y los detalles en los muslos te permiten mostrar tu devoción por tu equipo.


  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: II3413-451

Atlético de Madrid Club

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Este jogger del Atlético de Madrid ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. El tejido French terry con un ajuste entallado clásico te ofrece la misma sensación que tu pantalón de chándal favorito, y los detalles en los muslos te permiten mostrar tu devoción por tu equipo.

Detalles del producto

  • Cintura elástica con cordón
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano)/bolsillo de la parte posterior: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: II3413-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 189 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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