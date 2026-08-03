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Buenas valoraciones
Nike Club Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre - Negro/Negro/Blanco

Nike Club

Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre

44,99 €
Negro/Negro/Blanco
Sail/Sail/Negro
Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
Obsidian/Obsidian/Blanco
Pink Foam/Pink Foam/Blanco
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este pantalón corto de tejido French Terry Alumni tiene un corte informal y holgado en la parte posterior y los muslos. Además, cuenta con la comodidad de Nike Club.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: FQ4950-010

Nike Club

44,99 €

Este pantalón corto de tejido French Terry Alumni tiene un corte informal y holgado en la parte posterior y los muslos. Además, cuenta con la comodidad de Nike Club.

Ventajas

  • Tejido French terry de densidad media (con rizos sin cepillar en el interior) para ofrecer estructura, transpirabilidad y suavidad, perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.
  • Bolsillo posterior para mantener a salvo tus pertenencias.

Detalles del producto

  • Bolsillos para las manos
  • Cintura elástica con cordón exterior redondo
  • 58 % algodón/23 % rayón/19 % poliéster. Bolsillo delantero: 100 % algodón. Cintura: 49 % rayón/47 % algodón/4 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: FQ4950-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 196 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (58)

4.3 estrellas

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Nike Club Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre

Nike Club

44,99 €

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