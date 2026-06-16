Nike Classic Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Ciega a tus rivales con un regate inesperado mientras luces este clásico pantalón corto de 20 cm. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para ayudarte a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas o te lanzas a por esa canasta decisiva.
Nike Classic
Ciega a tus rivales con un regate inesperado mientras luces este clásico pantalón corto de 20 cm. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para ayudarte a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas o te lanzas a por esa canasta decisiva.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic