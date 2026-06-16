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Nike Classic Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre - Parachute Beige/Negro/Negro

Materiales reciclados

Nike Classic

Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre

49,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Ciega a tus rivales con un regate inesperado mientras luces este clásico pantalón corto de 20 cm. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para ayudarte a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas o te lanzas a por esa canasta decisiva.


  • Color mostrado: Parachute Beige/Negro/Negro
  • Modelo: IF2585-297

Nike Classic

49,99 €

Ciega a tus rivales con un regate inesperado mientras luces este clásico pantalón corto de 20 cm. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para ayudarte a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas o te lanzas a por esa canasta decisiva.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Parachute Beige/Negro/Negro
  • Modelo: IF2585-297

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Nike Classic Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre

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