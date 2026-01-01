City Side Paris Saint-Germain Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa de tejido Fleece Nike - Hombre

City Side París Saint-Germain
Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa de tejido Fleece Nike - Hombre
Inspirada en el campo. Diseñada para el día a día. Esta sudadera con capucha del París Saint-Germain está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera.
- Color mostrado: College Navy/Blanco
- Modelo: IO3455-419
City Side París Saint-Germain
Inspirada en el campo. Diseñada para el día a día. Esta sudadera con capucha del París Saint-Germain está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera.
Detalles del producto
- Capucha con cordón
- Bolsillo tipo canguro independiente
- Dobladillo y puños elásticos
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Paneles: 100 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: College Navy/Blanco
- Modelo: IO3455-419
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 191 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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