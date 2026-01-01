City Side Inter de Milán
Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa de tejido Fleece Nike - Hombre
Esta sudadera con capucha del Inter de Milán está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.
- Color mostrado: Negro/University Gold
- Modelo: IO3442-010
City Side Inter de Milán
Esta sudadera con capucha del Inter de Milán está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.
Detalles del producto
- Capucha con cordón
- Bolsillo tipo canguro independiente
- Dobladillo y puños elásticos
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Paneles: 100 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/University Gold
- Modelo: IO3442-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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