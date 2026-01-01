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City Side Inter de Milán Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa de tejido Fleece Nike - Hombre - Negro/University Gold

City Side Inter de Milán

Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa de tejido Fleece Nike - Hombre

89,99 €
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Esta sudadera con capucha del Inter de Milán está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.


  • Color mostrado: Negro/University Gold
  • Modelo: IO3442-010

City Side Inter de Milán

89,99 €

Esta sudadera con capucha del Inter de Milán está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera. El ajuste estándar es holgado en el cuerpo.

Detalles del producto

  • Capucha con cordón
  • Bolsillo tipo canguro independiente
  • Dobladillo y puños elásticos
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Paneles: 100 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/University Gold
  • Modelo: IO3442-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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