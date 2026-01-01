Imagen 1 de 1
Nike City
Bufanda de tejido Knit
44,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Abrígate y mantén el frío a raya con esta cómoda bufanda de tejido Knit.
- Color mostrado: College Grey/Sail
- Modelo: II5187-043
Nike City
44,99 €
Abrígate y mantén el frío a raya con esta cómoda bufanda de tejido Knit.
Detalles del producto
- 41 % poliéster/33 % viscosa/14 % nylon/12 % acrílico
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: College Grey/Sail
- Modelo: II5187-043
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike City.
Nike City
44,99 €