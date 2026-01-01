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Nike City Bufanda de tejido Knit - College Grey/Sail

Nike City

Bufanda de tejido Knit

44,99 €
College Grey/Sail
Negro/Negro
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Abrígate y mantén el frío a raya con esta cómoda bufanda de tejido Knit.


  • Color mostrado: College Grey/Sail
  • Modelo: II5187-043

Nike City

44,99 €

Abrígate y mantén el frío a raya con esta cómoda bufanda de tejido Knit.

Detalles del producto

  • 41 % poliéster/33 % viscosa/14 % nylon/12 % acrílico
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: College Grey/Sail
  • Modelo: II5187-043

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