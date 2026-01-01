Materiales reciclados
Nike
Cinturón de trail running
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
El cinturón de trail running Nike está diseñado para minimizar el rebote y mantener tus cosas seguras mientras corres. El sistema de elástico extraíble es ideal para sostener el equipo adicional, mientras que los lazos de silicona elástica te permiten guardar los bastones para facilitar su transporte.
- Color mostrado: Negro/Sail/Sail
- Modelo: IQ5928-077
Nike
El cinturón de trail running Nike está diseñado para minimizar el rebote y mantener tus cosas seguras mientras corres. El sistema de elástico extraíble es ideal para sostener el equipo adicional, mientras que los lazos de silicona elástica te permiten guardar los bastones para facilitar su transporte.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Cuatro bolsillos internos y un bolsillo con cremallera para que guardes el móvil y los objetos de valor.
Detalles del producto
- 81 % poliéster/19 % spandex
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Sail/Sail
- Modelo: IQ5928-077
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike.
Nike