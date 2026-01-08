Chicago Bulls Sudadera con capucha de tejido Fleece Jordan Basketball Flight - Hombre

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con una sudadera con capucha que te ayuda a mantener la comodidad.
Chicago Bulls
Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con una sudadera con capucha que te ayuda a mantener la comodidad.
Tejido Fleece semicepillado de densidad media, suave en el exterior y ligeramente mullido en el interior para mantener la comodidad y la transpirabilidad. Prenda cómoda para llevar durante todo el año, perfecta para las temperaturas más difíciles.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
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Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
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