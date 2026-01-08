 
Imagen 1 de 3
Chicago Bulls Sudadera con capucha de tejido Fleece Jordan Basketball Flight - Hombre - Anthracite/Blanco

Chicago Bulls

Sudadera con capucha de tejido Fleece Jordan Basketball Flight - Hombre

119,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con una sudadera con capucha que te ayuda a mantener la comodidad.


  • Color mostrado: Anthracite/Blanco
  • Modelo: HV9794-060

Chicago Bulls

119,99 €

Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con una sudadera con capucha que te ayuda a mantener la comodidad.

Ventajas

Tejido Fleece semicepillado de densidad media, suave en el exterior y ligeramente mullido en el interior para mantener la comodidad y la transpirabilidad. Prenda cómoda para llevar durante todo el año, perfecta para las temperaturas más difíciles.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % algodón. Forro de la capucha: 100 % algodón. Canalé: 96 % algodón/4 % elastano.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Anthracite/Blanco
  • Modelo: HV9794-060

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Chicago Bulls Sudadera con capucha de tejido Fleece Jordan Basketball Flight - Hombre

Chicago Bulls

119,99 €

Completa el look