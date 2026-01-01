Materiales reciclados
Chicago Bulls Statement Edition
Chaqueta Jordan MVP de la NBA - Hombre
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas
Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con esta chaqueta Statement Edition MVP.
- Color mostrado: Anthracite
- Modelo: IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con esta chaqueta Statement Edition MVP.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro del cuerpo: 100 % poliéster. Forro de las mangas: 100 % nylon.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Anthracite
- Modelo: IB0022-060
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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