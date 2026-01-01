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Chicago Bulls Statement Edition Chaqueta Jordan MVP de la NBA - Hombre - Anthracite

Materiales reciclados

Chicago Bulls Statement Edition

Chaqueta Jordan MVP de la NBA - Hombre

134,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas

Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con esta chaqueta Statement Edition MVP.


  • Color mostrado: Anthracite
  • Modelo: IB0022-060

Chicago Bulls Statement Edition

134,99 €

Tanto en tu tiempo libre como durante la liga: está claro que nunca te quitas de la cabeza a los Chicago Bulls. Represéntalos por las calles de tu ciudad y celebra una racha de victorias con esta chaqueta Statement Edition MVP.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro del cuerpo: 100 % poliéster. Forro de las mangas: 100 % nylon.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Anthracite
  • Modelo: IB0022-060

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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