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Chicago Bulls Essential Camiseta Nike NBA - Hombre - University Red

Chicago Bulls Essential

Camiseta Nike NBA - Hombre

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Ya tienes suficiente con la emoción del gran día, así que elige un conjunto sencillo. Prepárate para la temporada con esta clásica camiseta de los Chicago Bulls.


  • Color mostrado: University Red
  • Modelo: FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

30 % de descuento

Ya tienes suficiente con la emoción del gran día, así que elige un conjunto sencillo. Prepárate para la temporada con esta clásica camiseta de los Chicago Bulls.

Detalles del producto

  • 50-100 % algodón/0-50 % poliéster
  • Los porcentajes del material pueden variar. Comprueba en la etiqueta su composición real.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: University Red
  • Modelo: FJ0231-657

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Evaluaciones (23)

4.4 estrellas

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

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