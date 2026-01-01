Chicago Bulls Courtside
Jogger Nike Club Fleece de la NBA - Hombre
Si te encantan los Bulls, ¡luce su escudo en el pecho! Este jogger especial, con su estampado de salpicaduras de pintura, es perfecto para demostrar tu pasión por tu equipo.
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HV9776-010
Chicago Bulls Courtside
Si te encantan los Bulls, ¡luce su escudo en el pecho! Este jogger especial, con su estampado de salpicaduras de pintura, es perfecto para demostrar tu pasión por tu equipo.
Ventajas
Tejido Fleece semicepillado de densidad media, suave en el exterior y ligeramente mullido en el interior para mantener la comodidad y la transpirabilidad. Prenda cómoda para llevar durante todo el año, perfecta para las temperaturas más difíciles.
Detalles del producto
- Bordes elásticos
- Cintura elástica con cordón
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano): 100 % algodón. Bolsillo trasero: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HV9776-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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