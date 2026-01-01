Chelsea FC Phoenix Fleece
Sudadera de fútbol oversize con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
Renueva tu armario con esta sudadera con capucha del Chelsea FC. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.
- Color mostrado: Azul brillante/Blanco
- Modelo: II3142-452
Chelsea FC Phoenix Fleece
Renueva tu armario con esta sudadera con capucha del Chelsea FC. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.
Ventajas
- Puños y dobladillo elásticos para mantener la prenda en su sitio durante el movimiento.
- Cordón que te permite ponerte la capucha holgada o ajustada para protegerte del frío.
Detalles del producto
- Bolsillos delanteros
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Azul brillante/Blanco
- Modelo: II3142-452
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 171 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Chelsea FC Phoenix Fleece