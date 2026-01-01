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Chelsea FC Phoenix Fleece Sudadera de fútbol oversize con capucha y cremallera completa Nike - Mujer - Azul brillante/Blanco

Chelsea FC Phoenix Fleece

Sudadera de fútbol oversize con capucha y cremallera completa Nike - Mujer

79,99 €
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Renueva tu armario con esta sudadera con capucha del Chelsea FC. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.


  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco
  • Modelo: II3142-452

Chelsea FC Phoenix Fleece

79,99 €

Renueva tu armario con esta sudadera con capucha del Chelsea FC. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.

Ventajas

  • Puños y dobladillo elásticos para mantener la prenda en su sitio durante el movimiento.
  • Cordón que te permite ponerte la capucha holgada o ajustada para protegerte del frío.

Detalles del producto

  • Bolsillos delanteros
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco
  • Modelo: II3142-452

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 171 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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