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Chelsea FC Club
Sudadera de cuello redondo Nike Football - Hombre
64,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Esta sudadera del Chelsea FC está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera.
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco
- Modelo: II3426-453
Chelsea FC Club
64,99 €
Esta sudadera del Chelsea FC está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera.
Detalles del producto
- 80 % algodón/20 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue/Blanco
- Modelo: II3426-453
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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