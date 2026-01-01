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Chelsea FC Club Sudadera de cuello redondo Nike Football - Hombre - Pitch Blue/Blanco

Chelsea FC Club

Sudadera de cuello redondo Nike Football - Hombre

64,99 €
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Esta sudadera del Chelsea FC está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera.


  • Color mostrado: Pitch Blue/Blanco
  • Modelo: II3426-453

Chelsea FC Club

64,99 €

Esta sudadera del Chelsea FC está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave por dentro y liso por fuera.

Detalles del producto

  • 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pitch Blue/Blanco
  • Modelo: II3426-453

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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