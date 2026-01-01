Chelsea FC Camiseta de fútbol Nike - Mujer

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Chelsea FC
Camiseta Nike Football - Mujer
29,99 €
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Muestra tu pasión por tu equipo favorito con esta camiseta del Chelsea FC confeccionada con algodón suave y ligero, perfecta para el día a día.
- Color mostrado: Pitch Blue
- Modelo: IM1695-426
Chelsea FC
29,99 €
Muestra tu pasión por tu equipo favorito con esta camiseta del Chelsea FC confeccionada con algodón suave y ligero, perfecta para el día a día.
Detalles del producto
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue
- Modelo: IM1695-426
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 173 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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