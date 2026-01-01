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Chelsea FC Camiseta de fútbol Nike - Mujer - Pitch Blue

Chelsea FC

Camiseta Nike Football - Mujer

29,99 €
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Muestra tu pasión por tu equipo favorito con esta camiseta del Chelsea FC confeccionada con algodón suave y ligero, perfecta para el día a día.


  • Color mostrado: Pitch Blue
  • Modelo: IM1695-426

Chelsea FC

29,99 €

Muestra tu pasión por tu equipo favorito con esta camiseta del Chelsea FC confeccionada con algodón suave y ligero, perfecta para el día a día.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pitch Blue
  • Modelo: IM1695-426

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 173 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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