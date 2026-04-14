Chelsea FC Authentic Goalkeeper Camiseta de fútbol Nike - Hombre

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HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Esta camiseta de ajuste holgado, con el clásico logo del club y los populares detalles en naranja, es el complemento perfecto para cualquier aficionado.
Chelsea FC Authentic Goalkeeper
¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Esta camiseta de ajuste holgado, con el clásico logo del club y los populares detalles en naranja, es el complemento perfecto para cualquier aficionado.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
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