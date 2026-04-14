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Chelsea FC Authentic Goalkeeper Camiseta de fútbol Nike - Hombre - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanco

Materiales reciclados

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

Camiseta de fútbol Nike - Hombre

79,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Esta camiseta de ajuste holgado, con el clásico logo del club y los populares detalles en naranja, es el complemento perfecto para cualquier aficionado.


  • Color mostrado: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanco
  • Modelo: IB3830-012

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

79,99 €

¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Esta camiseta de ajuste holgado, con el clásico logo del club y los populares detalles en naranja, es el complemento perfecto para cualquier aficionado.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % poliéster Elástico: 97 % poliéster/3 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Blanco
  • Modelo: IB3830-012

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

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