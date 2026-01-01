Materiales reciclados
Chelsea FC Academy Pro SE
Camiseta de fútbol de manga corta para antes del partido Nike Dri-FIT - Hombre
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Esta camiseta con diseño de tipo réplica y ajuste entallado, con el clásico logotipo del club y los populares detalles en naranja, cuenta con tecnología de capilarización del sudor que te ayuda a mantener la transpirabilidad el día del partido.
- Color mostrado: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Modelo: IB3806-012
Chelsea FC Academy Pro SE
¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Esta camiseta con diseño de tipo réplica y ajuste entallado, con el clásico logotipo del club y los populares detalles en naranja, cuenta con tecnología de capilarización del sudor que te ayuda a mantener la transpirabilidad el día del partido.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Modelo: IB3806-012
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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