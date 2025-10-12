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Nike Charge Espinilleras de fútbol - Niño/a - Negro/Negro/Blanco

Nike Charge

Espinilleras de fútbol - Niño/a

24,99 €
Negro/Negro/Blanco
Blanco/Negro/Negro
Orange Pulse/Negro/Royal Pulse
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Diversión en el juego, pero segura. El diseño cuenta con una cubierta resistente para ofrecer una protección de perfil bajo y un refuerzo de espuma en la parte posterior para ofrecer comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

Diversión en el juego, pero segura. El diseño cuenta con una cubierta resistente para ofrecer una protección de perfil bajo y un refuerzo de espuma en la parte posterior para ofrecer comodidad.

Detalles del producto

  • 43 % polipropileno (PP)/33 % etilvinilacetato (EVA)/17 % poliéster/7 % goma
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DX4610-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (8)

4.6 estrellas

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Nike Charge Espinilleras de fútbol - Niño/a

Nike Charge

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