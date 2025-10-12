Nike Charge Espinilleras de fútbol - Niño/a

Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Diversión en el juego, pero segura. El diseño cuenta con una cubierta resistente para ofrecer una protección de perfil bajo y un refuerzo de espuma en la parte posterior para ofrecer comodidad.
Nike Charge
Diversión en el juego, pero segura. El diseño cuenta con una cubierta resistente para ofrecer una protección de perfil bajo y un refuerzo de espuma en la parte posterior para ofrecer comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.6 estrellas
Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Rowe84
Perfect for younger kids, good protection and comfort?
Top, gerne wieder
Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8
Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.
Nike Charge