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Nike Charge Espinilleras de fútbol - Negro/Negro/Blanco

Nike Charge

Espinilleras de fútbol

27,99 €
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

La seguridad no debería interponerse en dar lo mejor de ti. Con una cubierta resistente que crea una protección de perfil bajo, estas espinilleras también cuentan con una parte posterior de espuma para ofrecer una mayor comodidad al golpear y pasar.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

La seguridad no debería interponerse en dar lo mejor de ti. Con una cubierta resistente que crea una protección de perfil bajo, estas espinilleras también cuentan con una parte posterior de espuma para ofrecer una mayor comodidad al golpear y pasar.

Detalles del producto

  • 43 % polipropileno (PP)/33 % etilvinilacetato (EVA)/17 % poliéster/7 % goma
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DX4608-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (4)

4.8 estrellas

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Nike Charge Espinilleras de fútbol

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