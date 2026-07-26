Nike Charge Espinilleras de fútbol

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
La seguridad no debería interponerse en dar lo mejor de ti. Con una cubierta resistente que crea una protección de perfil bajo, estas espinilleras también cuentan con una parte posterior de espuma para ofrecer una mayor comodidad al golpear y pasar.
Nike Charge
La seguridad no debería interponerse en dar lo mejor de ti. Con una cubierta resistente que crea una protección de perfil bajo, estas espinilleras también cuentan con una parte posterior de espuma para ofrecer una mayor comodidad al golpear y pasar.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.8 estrellas
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge