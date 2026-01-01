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Chaqueta deportiva Air Jordan - Hombre - Off Noir

Materiales reciclados

Air Jordan

Chaqueta deportiva - Hombre

30 % de descuento
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas

El estilo clásico de la pista se combina con el legado Jordan. Esta chaqueta ofrece comodidad y ligereza en un diseño fácil de combinar. Los detalles sutiles reflejan el legado de Jumpman.


  • Color mostrado: Off Noir
  • Modelo: HV0081-045

Air Jordan

30 % de descuento

El estilo clásico de la pista se combina con el legado Jordan. Esta chaqueta ofrece comodidad y ligereza en un diseño fácil de combinar. Los detalles sutiles reflejan el legado de Jumpman.

Detalles del producto

  • De importación
  • Parte delantera del tejido del cuerpo: 100 % nylon; parte posterior del tejido del cuerpo: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • Color mostrado: Off Noir
  • Modelo: HV0081-045

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 184 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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