Chaqueta deportiva Air Jordan - Hombre

Materiales reciclados
Air Jordan
Chaqueta deportiva - Hombre
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas
El estilo clásico de la pista se combina con el legado Jordan. Esta chaqueta ofrece comodidad y ligereza en un diseño fácil de combinar. Los detalles sutiles reflejan el legado de Jumpman.
- Color mostrado: Off Noir
- Modelo: HV0081-045
Air Jordan
El estilo clásico de la pista se combina con el legado Jordan. Esta chaqueta ofrece comodidad y ligereza en un diseño fácil de combinar. Los detalles sutiles reflejan el legado de Jumpman.
Detalles del producto
- De importación
- Parte delantera del tejido del cuerpo: 100 % nylon; parte posterior del tejido del cuerpo: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- Color mostrado: Off Noir
- Modelo: HV0081-045
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 184 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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